Eskişehirliler Belde Evlerini çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin merkezi olmaya devam ederken vatandaşlardan da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan insanı bir araya getiren, paylaşma ve yardımlaşma mutluluğunun yaşandığı Belde Evleri, kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Tepebaşı halkının daha iyi hizmet alabilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri; açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 29’a ulaşan Belde Evleri’nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri’nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken, bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren Belde Evleri’ne, özellikle kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

“Eskişehirliler çok sevdi”

Sayıları gün geçtikçe artan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belde Evleri hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Belde Evlerimiz Eskişehirli hemşehrilerimizin, özellikle de kadınlarımızın çok sevdiği, bağrına bastığı bir proje oldu. Her fırsatta söylüyorum; aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu merkezlerimiz sayesinde kadınlarımız evden çıkarak günlerini verimli ve sağlıklı bir biçimde geçirebiliyor. Spor yapıyorlar, diğer kadınlar ile sosyalleşiyorlar, kurslara katılarak kendilerini geliştiriyorlar. Tüm bu güzel yanlarını düşününce, kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerimizde de Belde Evleri’nin sayısını artırmış olmaktan dolayı çok mutluyum. 2001’den bu yana gerçekleştirdiğimiz bu güzel hizmet, vatandaşlarımızdan yoğun talep gördü. Talep üzerine biz de imkanlarımız ölçüsünde yenilerini açtık. Bugün 29’a ulaşan Belde Evi sayımızı artırmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.