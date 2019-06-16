0553 313 94 23

Eskişehirliler Belde Evlerini çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin merkezi olmaya devam ederken vatandaşlardan da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 12:32
Eskişehirliler Belde Evlerini çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin merkezi olmaya devam ederken vatandaşlardan da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan insanı bir araya getiren, paylaşma ve yardımlaşma mutluluğunun yaşandığı Belde Evleri, kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Tepebaşı halkının daha iyi hizmet alabilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri; açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 29’a ulaşan Belde Evleri’nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri’nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken, bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren Belde Evleri’ne, özellikle kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.


“Eskişehirliler çok sevdi”


Sayıları gün geçtikçe artan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belde Evleri hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Belde Evlerimiz Eskişehirli hemşehrilerimizin, özellikle de kadınlarımızın çok sevdiği, bağrına bastığı bir proje oldu. Her fırsatta söylüyorum; aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu merkezlerimiz sayesinde kadınlarımız evden çıkarak günlerini verimli ve sağlıklı bir biçimde geçirebiliyor. Spor yapıyorlar, diğer kadınlar ile sosyalleşiyorlar, kurslara katılarak kendilerini geliştiriyorlar. Tüm bu güzel yanlarını düşününce, kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerimizde de Belde Evleri’nin sayısını artırmış olmaktan dolayı çok mutluyum. 2001’den bu yana gerçekleştirdiğimiz bu güzel hizmet, vatandaşlarımızdan yoğun talep gördü. Talep üzerine biz de imkanlarımız ölçüsünde yenilerini açtık. Bugün 29’a ulaşan Belde Evi sayımızı artırmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat
    1. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    2. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    3. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    4. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    5. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    7. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    8. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    9. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    10. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    11. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    12. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    13. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    14. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    16. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    18. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    19. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    20. Başkentliler en çok domates ve..
    21. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    22. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
    23. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
    24. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
    25. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
    26. Tehlikeli motosiklet kullanan..
    27. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
    28. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. (Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç,..
    30. İnsülin direncine dikkat
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor