Eskişehirli sporculardan Almanya’da tekvando dersi

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü, Almanya’da düzenlenen şampiyonada başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Almanya’nın Stuttgart kentine bağlı Sindelfingen’de düzenlenen; "WT Presidents Cup Poomsae Europe Region Şampiyonasında" Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü oyuncuları madalyaları toplayarak ikincilik kupasını almayı başardı. Bu şampiyona için Türkiye’nin birçok kulübü birleşerek Tepebaşı Gençlik Kulübü adına yarışarak ülkeye kupayla döndü. Eskişehirli Antrenör Dilek Karakuyulu yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Katıldığımız bu maçta; derece alan sporcular, Avrupa şampiyonasına katılma kotası aldığından, zorlu ve kalabalık katılımın olduğu bir maçtı. Çok şükür ki; gittiğimiz şampiyonadan başarıyla döndük. Özellikle güç birliği yaptığımız için ve tek bir kulüp olarak Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü altında birleştik. Gittiğimiz için de kupa almayı başardık" ifadelerini kullandı.