Eskişehirli sanatçılar hükümlü ve tutuklulara ‘şiir dinletisi ve halk müziği konseri’ verdiler

İzmir’e giden Eskişehirli şairler, ses ve saz sanatçıları, İzmir 4 no’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutuklulara şiir dinletisi ve halk müziği konseri verdiler.

İzmir 4 no’lu T tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun daveti üzerine Eskişehir’den İzmir’e giden Eskişehir’in tanınmış şairlerinden İsmail Gül, Ayfer Yazıcı, Havva Keskin ses ve saz sanatçısı Salim Aydın hükümlü ve tutuklulara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında şiir dinletisi ve halk müziği konseri verdiler. Etkinlik boyunca coşkulu ve keyifli vakit geçiren hükümlü ve tutuklular ile katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettiler. Konser ve şiir dinletisi sonunda; günün anısına, Kurum Müdürü Mehmet Sürgün tarafından Eskişehirli şairlere, ses ve saz sanatçılarına, ‘teşekkür belgeleri’, ayrıca hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ‘tablo’ hediye edildi.