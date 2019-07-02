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Eskişehirli öğrenciler Romanya’da stajda

Eskişehir Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, meslek alanlarında pratik uygulamalar için Romanya nın Bükreş şehrinde staj yapıyorlar.

02 Temmuz 2019 Salı 13:00
Eskişehirli öğrenciler Romanya’da stajda

Eskişehir Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, meslek alanlarında pratik uygulamalar için Romanya nın Bükreş şehrinde staj yapıyorlar.


Uygulanan “Doğum Öncesi Bakım Staj Hareketliliği Projesi” kapsamındaki eğitimlerle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Dr. Senanur Can, öğrencilere, meslek alanlarında hastanelerin istedikleri yeterliklere sahip olmaları için gerekli eğitimlerin verilmesinin yanı sıra hastanelerde pratik uygulamalar yaptırdıklarını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerini Avrupa düzeyinde pekiştirmelerini hedeflediklerini anlatan Can, “Bunun için okulumuz proje ekibi kurularak, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın altında yer alan Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği 2018 Teklif Çağrısı döneminde hazırladığımız “Doğum Öncesi Bakım Staj Hareketliliği Projesi” desteklenmeye değer bulunmuştur. Projemiz kapsamında 8 Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencimiz ve 1 meslek dersleri öğretmenimiz, Romanya’nın Bükreş şehrinde, MEDAS Hastanesinde doğum öncesi bakımda; gebelikte beslenme, yapılacak egzersizler, giysiler, ilaç kullanımı, bulantı ve kusma halleri, tarama testlerin yapılması, erken doğum psikolojisi, erken doğum için yapılması gereken hazırlıların anne ve babaya öğretilmesi becerinin kazanılması, bebeğin ilk yenidoğan banyosunun yapılması, ilk emzirme, alt temizliği, mesleki becerilerini geliştirecekler. Ayrıca boş zamanlarında Avrupa Birliği kültürü, Romanya kültürünü yakından tanımak için etkinliklere katılacaklar. Temel düzeyde İngilizce ve Rumence dil becerisi kazanacaklar. Proje çalışmaları Europass ve proje sertifika ile belgelenecek” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:00
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