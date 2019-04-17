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Eskişehirli milli sporcu Karakuyulu’ya ödül

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç; Eskişehirli milli sporcu ve Avrupa Şampiyonu Gülsena Karakuyulu’ya ödüllendirdi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:26
Eskişehirli milli sporcu Karakuyulu’ya ödül

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç; Eskişehirli milli sporcu ve Avrupa Şampiyonu Gülsena Karakuyulu’ya ödüllendirdi. Çakacak ve Dinç; 6 kez Avrupa şampiyonu olan 18 yaşındaki Gülsena Karakuyulu’yu başarısından dolayı kutlayarak ayrı ayrı ödüllendirdiler. Milli Sporcu Gülsena Karayulu da bu ödül töreni için, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:26
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