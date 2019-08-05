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Eskişehirli küçükbaş üreticilerine müjde

Eskişehir’deki küçükbaş hayvan üreticilerinin Eskişehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne asil üye olabilecekleri ve artık birlikte söz sahibi olabilecekleri müjdesi verildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
Eskişehirli küçükbaş üreticilerine müjde

Eskişehir’deki küçükbaş hayvan üreticilerinin Eskişehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne asil üye olabilecekleri ve artık birlikte söz sahibi olabilecekleri müjdesi verildi.


Türkiye Tüketiciyi Destekleme Derneği Eskişehir Şube Başkanı Süleyman Bakal ile Eskişehirli küçükbaş üreticilerinden Emre Tınaz, Eskişehir ve ilçelerinden gelen küçükbaş üreticileri ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada, Eskişehir’de koyun keçi yetiştiricileri birliği üyeliği hakkında yapılan hukuki mücadele konuşuldu. Eskişehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin mevcut üyeliklerin, asil veya aday olmak üzere iki şekilde olduğu ve yaklaşık 4 bin üyesi olan birliğinin 120 asil üye ile temsil edildiğine dikkat çektiler. Geriye kalan aday üyelerin birlik yönetiminde etkisinin olmadığı, diğer haklardan mahrum kaldığı ve herhangi bir söz hakkı bulunmadığı konuları ele alındı.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal,“Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvurular müfettişlerce incelendi. Sonuç olarak birliğe üye olan tüm üretici kardeşlerimizin asil üye olabileceği yönünde karar verildi. Bu karar tamamen hukuki dayanaklara göre alınmıştır. Eskişehir’in küçükbaş hayvancılığına dair atılmış çok önemli bir adımdır. Bizler konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.


Küçükbaş üreticisi Emre Tınaz ise, ”Üretici birliğimizde temsil edilebilmemiz için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Üretici kardeşlerimiz Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine asil üyelik dilekçelerini vermeye çağırıyoruz. Dilekçe konusunda tüm küçükbaş üretici kardeşlerimize yardımcı olacağız. Artık sesimiz duyurmada ve projelerimizi hayata geçirmenin vakti geldi. Eskişehir küçükbaş hayvancılığın başkentidir. Üreticilerimiz ve ülkemiz için yapılacak çok işlerimiz var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
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