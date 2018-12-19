Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki minik kalplere sıcak dokunuş

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de bir örgü evinde el işi öğrenen 180 kursiyer kadın ve yakınları, Siirt'in Şirvan ilçesindeki köy okullarında eğitim gören 192 ilk ve ortaokul öğrencisinin kışlık giysilerini ördü, kırtasiye ihtiyaçlarını da kampanya düzenleyip temin ederek yaşanacak mutluluğa ortak olmak istedi.

Her yıl farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atan iki çocuk annesi 47 yaşındaki örgü eğitmeni Sema Doyran ve kursiyerleri bu yıl da Siirt'te eğitim gören öğrenciler için "Minik kalplere sıcak dokunuş" sloganıyla proje hazırladı.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir köy okulu öğretmeniyle görüşen Doyran ve ekibi, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledi. Yaklaşık bir ayda çocuklar için atkı, bere, boyunluk, yelek ören kadınlar, yakınlarının da yardımlarıyla öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik de çalışma yürüttü.

Doyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır profesyonel olarak örgü eğitmenliği yaptığını belirterek, kurduğu atölyede kadınlarla sadece örgüyü değil hayatı paylaştıklarını kaydetti.

Her yıl bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını dile getiren Doyran, önceki yıllarda lösemili çocuklar ve Van depreminde evleri zarar görenler için de benzer projeler hazırladıklarını bildirdi.

Doyran, bu yıl da Siirt'in Şirvan ilçesindeki köy okulları için "Minik kalplere sıcak dokunuş" sloganıyla proje planladıklarını aktararak, "İlçede görevli bir öğretmenimiz aracılığıyla eksikleri belirledik. Bir anda organize olduk. Projemiz beklediğimizin üzerinde değer gördü. Kursiyerlerimizin büyük bir ilgisi oldu. Tanıdıklarımız da bu sevgi yumağına ortak oldular." dedi.

- "Çocukların ihtiyacı var, şartlar çok zor"

Şirvan ilçesinin köylerindeki coğrafi özelliklere göre çocukları sıcak tutacak el emeği ürünler hazırladıklarını anlatan Doyran, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın üşümemesi için eldiven, bere, boyunluk, yelek ördük. Bunun yanında kışlık mont, bot, ayakkabı, kitap gibi birçok ürünü belirlediğimiz 192 çocuğumuz için hazırladık. Bir, ikisini giydirip diğerlerinin boynunu bükük bırakmak istemedik. O yüzden bize verilen sayının tamamına bu küçük yeni yıl hediyelerimizi hazırladık. Projemize 180 kursiyerimizin yanı sıra gönüllü 20 kadın da destek verdi. Kendimize, çocuklarımıza, torunlarımıza el işi örgülerimizi yapıyoruz, hediyeler alıyoruz ancak bazı zaman kabul bile görmediği oluyor... Orada çocukların gerçekten ihtiyacı var, şartlar çok zor. Ailelerin durumu, çocuk sayıları belli. Onlara daha çok destek vermemiz gerekiyor."

Doyran, Siirt Valiliği ile görüşüp konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, hazırlanan yılbaşı hediye paketlerinin kargo aracılığıyla ilçeye gönderileceğini sözlerine ekledi.