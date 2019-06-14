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Eskişehir’in yıldızları parlıyor

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) destekleyerek sponsor olarak yer aldığı ve ulusal-uluslararası alanda başarılı öğrencilerle öğretmenlerin kamuoyuna açıklandığı “Eskişehir’in Yıldızları Parlıyor” ödül töreni gerçekleştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:35
Eskişehir’in yıldızları parlıyor

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) destekleyerek sponsor olarak yer aldığı ve ulusal-uluslararası alanda başarılı öğrencilerle öğretmenlerin kamuoyuna açıklandığı “Eskişehir’in Yıldızları Parlıyor” ödül töreni gerçekleştirildi.


Eskişehir Valiliği’nin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası’nın organizasyonunda yapılan etkinlikte bilim, kültür, sanat ve spor dallarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 265 öğrenci ile öğretmenlerine ödülleri törenle verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Gençlere olan güveninden dolayı Türkiye’nin geleceğe umutla baktığını vurgulayan Vali Çakacak, “Çeşitli dereceler alarak göğsümüzü kabartan öğrenci, öğretmen ve takımlarımızı ödüllendireceğimiz bu programda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum onuru ve gururu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.


Yoğun katılımın olduğu törenin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise “Projeyi duyduğumuz an kabul ettik çünkü insan hayatı boyunca böyle güzel ortamlarda bulunmayı hatırlıyor. Bu proje sayesinde Eskişehir’de sadece 11 yıldız olmadığı 265 yıldız olduğunu görüyoruz” dedi.


Salonda başarılı olmuş öğrencilere yönelik olarak “Kendinizle gurur duymalısınız çocuklar” diyen Kesikbaş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzel yanı hepimize eşit hakları veriyor olması, haklarınızı kaybetmeyin, hiçbir zaman azminizi durdurmayın, mücadelenizi bırakmayın, kayan bir yıldız olmayın. Hepiniz çok ama çok başarılısınız ve ileride de büyüklerinin yerine geçecek güzel işler başaracağınıza hiç şüphem yok. Sizlerin başarısını görmek bizleri onurlandırıyor, helal olsun size” dedi.


"Geleceği şekillendireceksiniz"


Etkinlikte konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Yarınlarımız siz gençlersiniz, yarınlara umutla bakabilmemiz için üzerinize düşeni yapabilmenizi sağlamak adına çalışıyoruz çünkü sizler dünyanın geleceğini şekillendireceksiniz. Bu duygularla ulusal ve uluslararası arenada derece elde eden 265 öğrenci ve 4 öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca gösterdikleri özverili işbirliği ile ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyelerine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Çakacak, programa destek olan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere, madalya ve başarı belgeleri taktim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:35
  1. kültür
  2. odunpazarı
  3. bilim

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