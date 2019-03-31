Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.31 Mart 2019 Pazar 23:01
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Hamid Yüzügüllü 5 bin 581 oy aldı.
-Yüzügüllü'nün özgeçmişi-
1973 yılında Sivrihisar'da doğan Yüzügüllü, 2014 yılından bu yana Sivrihisar İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.
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