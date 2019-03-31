Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Hamid Yüzügüllü 5 bin 581 oy aldı. -Yüzügüllü'nün özgeçmişi- 1973 yılında Sivrihisar'da doğan Yüzügüllü, 2014 yılından bu yana Sivrihisar İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.

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