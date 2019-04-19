0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

“Eskişehir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli” paneli

“43.

19 Nisan 2019 Cuma 15:27
“Eskişehir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli” paneli

“43. Turizm Haftası Etkinlikleri” kapsamında “Eskişehir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli” konulu panel düzenlendi.


Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Sezgin üstlendi. Panele konuşmacı olarak ise Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve Tasigo Otel Operasyon Müdürü Servet Bulut katıldı.



Doç. Dr. Sezgin: “Sağlık turizmine büyük önem veriliyor”


Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Sezgin, “Bugün Eskişehir’in sağlık turizmi potansiyelini konuşmak için bir arada bulunuyoruz. Son yıllarda gerek hükümetler düzeyinde, gerekse diğer resmi kurumlarımızca sağlık turizmi son derece önem atfedilen ve önemli gelir kaynağı oluşturan kalemlerden birisi haline geldi. Bunun yanı sıra, sağlık turizmi kişi başı harcamalarda da oldukça üst düzeyde bir veriye sahip. Dolayısıyla sağlık turizmine hükümet politikaları olarak son yıllarda büyük önem veriliyor. Biz sağlık turizmini termal turizm, wellness/spa turizmi ve hastane turizmi olarak üç başlık altında ele alıyoruz. Bu bağlamda özellikle hastane turizmi hem ucuz olması hem de üst düzey hizmet verilmesi bakımından ülkemizin iddialı olduğu bir alan” dedi.



Doç. Dr. Bilge: “Sağlık turizmi sadece hastane ile bitmiyor”


Panel konuşmacılarından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ise, “Eskişehir sağlık turizmi konusunda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin gerisinde. Fakat 2018 yılında ciddi yatırımlarla hem Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yeni binasını hem de Şehir Hastanesi’ni devreye soktuk. Sağlık turizmi sadece hastane ile bitmiyor. Sağlık turizmi dediğimiz zaman asıl önemli olan, kişinin dışarıdan gelip hastanelerimizde tedavi olduktan sonra burada geçireceği zamanda neler yapacağı. Dolayısıyla bu noktada da turizmin ulaşım kolaylığı, otellerin varlığı gibi konular önemli hale geliyor. Hastalar için şehirde konakladıkları süreyi nasıl geçirebileceği çok önemli” dedi.



Uzm. Dr. Karagülle: “Eskişehir’deki tüm özel sağlık kuruluşlarından daha iyi tıbbi ve fiziki olanaklara sahibiz”


Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise konuşmasına 90’lı yılların sağlık sistemi ile bugünkü sağlık sisteminin hiçbir şekilde karşılaştırılamayacağını vurgulayarak başladı. Karagülle, “Eskişehir 2018 yılı içerisinde tüm odaları nitelikli olan, her türlü sağlık sistemini eşit bir şekilde vatandaşına sunan bir sağlık sistemine dönüştü. Şunu iddia edebiliriz ki biz Eskişehir’deki tüm özel sağlık kuruluşlarından daha iyi tıbbi ve fiziki olanaklara sahibiz. Artık Eskişehir’de devlet hastanesinde yapılamayıp özel hastanede yapılabilen hiçbir işlem yok. Dolayısıyla bu olanaklar Eskişehir için çok büyük bir kazanç” şeklinde konuştu.



Bulut: “Sağlık turizminde otellerin de görevleri var”


Panelin bir diğer konuşmacısı Tasigo Otel Operasyon Müdürü Servet Bulut, Eskişehir’deki turizm sektörünün bugününden ve geleceğinden bahsetti. Bulut, sağlık turizmi ile Eskişehir’deki otellerin sunması gereken hizmetlere de değinerek, otellere düşen görevler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Panel soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    2. Azerbaycanlı tiyatro topluluğu..
    3. Türk ve Suriyeli çocuklar Kızılay..
    4. GÜNCELLEME - İran sınırında 3 erkek..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Fransa, "Libya sınırında yakalanan..
    8. FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava
    9. AK Parti'den Rabia Naz talebi!
    10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    11. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
    12. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan..
    13. Köpeklerin ardından şimdi de ölü..
    14. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    15. ZAHA görücüye çıkıyor! Hem denizde hem..
    16. Bakan Selçuk'tan kanseri yenen..
    17. "Duyum ötesi tespitlerimiz var"
    18. Anketçilere sinirlendi: Penguenlere...
    19. İran’dan uyuşturucu getiren şahıs..
    20. İzmir'de ölü 4 kedi bulundu
    21. 2 bin 547 Uzman Erbaş yemin etti
    22. Bor sektöründe sessiz yükseliş!..
    23. Uludağ'ın ziyaretçilerine baharda kar..
    24. Ankara Büyükşehir Belediyesinde sosyal..
    25. "Kazım Karabekir, 101 yıl önce bu..
    26. Binali Yıldırım'dan, seçim açıklaması
    27. Vali Akbıyık’tan Berat Kandili mesajı
    28. Bozkurt’ta sosyal tesis ve pazaryeri..
    29. Özel öğrencilerden özel sergi
    30. Kilis’te son 60 yılın yağış rekoru
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...