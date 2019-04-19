“Eskişehir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli” paneli

“43. Turizm Haftası Etkinlikleri” kapsamında “Eskişehir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli” konulu panel düzenlendi.

Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Sezgin üstlendi. Panele konuşmacı olarak ise Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve Tasigo Otel Operasyon Müdürü Servet Bulut katıldı.

Doç. Dr. Sezgin: “Sağlık turizmine büyük önem veriliyor”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Sezgin, “Bugün Eskişehir’in sağlık turizmi potansiyelini konuşmak için bir arada bulunuyoruz. Son yıllarda gerek hükümetler düzeyinde, gerekse diğer resmi kurumlarımızca sağlık turizmi son derece önem atfedilen ve önemli gelir kaynağı oluşturan kalemlerden birisi haline geldi. Bunun yanı sıra, sağlık turizmi kişi başı harcamalarda da oldukça üst düzeyde bir veriye sahip. Dolayısıyla sağlık turizmine hükümet politikaları olarak son yıllarda büyük önem veriliyor. Biz sağlık turizmini termal turizm, wellness/spa turizmi ve hastane turizmi olarak üç başlık altında ele alıyoruz. Bu bağlamda özellikle hastane turizmi hem ucuz olması hem de üst düzey hizmet verilmesi bakımından ülkemizin iddialı olduğu bir alan” dedi.

Doç. Dr. Bilge: “Sağlık turizmi sadece hastane ile bitmiyor”

Panel konuşmacılarından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ise, “Eskişehir sağlık turizmi konusunda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin gerisinde. Fakat 2018 yılında ciddi yatırımlarla hem Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yeni binasını hem de Şehir Hastanesi’ni devreye soktuk. Sağlık turizmi sadece hastane ile bitmiyor. Sağlık turizmi dediğimiz zaman asıl önemli olan, kişinin dışarıdan gelip hastanelerimizde tedavi olduktan sonra burada geçireceği zamanda neler yapacağı. Dolayısıyla bu noktada da turizmin ulaşım kolaylığı, otellerin varlığı gibi konular önemli hale geliyor. Hastalar için şehirde konakladıkları süreyi nasıl geçirebileceği çok önemli” dedi.

Uzm. Dr. Karagülle: “Eskişehir’deki tüm özel sağlık kuruluşlarından daha iyi tıbbi ve fiziki olanaklara sahibiz”

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise konuşmasına 90’lı yılların sağlık sistemi ile bugünkü sağlık sisteminin hiçbir şekilde karşılaştırılamayacağını vurgulayarak başladı. Karagülle, “Eskişehir 2018 yılı içerisinde tüm odaları nitelikli olan, her türlü sağlık sistemini eşit bir şekilde vatandaşına sunan bir sağlık sistemine dönüştü. Şunu iddia edebiliriz ki biz Eskişehir’deki tüm özel sağlık kuruluşlarından daha iyi tıbbi ve fiziki olanaklara sahibiz. Artık Eskişehir’de devlet hastanesinde yapılamayıp özel hastanede yapılabilen hiçbir işlem yok. Dolayısıyla bu olanaklar Eskişehir için çok büyük bir kazanç” şeklinde konuştu.

Bulut: “Sağlık turizminde otellerin de görevleri var”

Panelin bir diğer konuşmacısı Tasigo Otel Operasyon Müdürü Servet Bulut, Eskişehir’deki turizm sektörünün bugününden ve geleceğinden bahsetti. Bulut, sağlık turizmi ile Eskişehir’deki otellerin sunması gereken hizmetlere de değinerek, otellere düşen görevler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Panel soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.