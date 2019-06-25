Eskişehir’in LGS başarısı Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde önemli bir başarı elde etti.

Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde önemli bir başarı elde etti.

Eskişehir, 2019 LGS Alt Test Ham Puan Ortalamalarında; Tunceli, Giresin, Rize, Trabzon ve Kırşehir’in ardından 7. sırada yer aldı.

İl genelinde 9 bin 347 öğrencinin katıldığı sınavda; İngilizce’de 4,57 ortalama ile Türkiye 5.’si, Türkçe’de 11,1 ortalama ile Türkiye 6.’sı, Matematikte 3,63 ortalama ile Türkiye 7.si oldu.

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