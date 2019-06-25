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Eskişehir’in LGS başarısı

Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde önemli bir başarı elde etti.

25 Haziran 2019 Salı 12:43
Eskişehir’in LGS başarısı

Eskişehir, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde önemli bir başarı elde etti.


Eskişehir, 2019 LGS Alt Test Ham Puan Ortalamalarında; Tunceli, Giresin, Rize, Trabzon ve Kırşehir’in ardından 7. sırada yer aldı.


İl genelinde 9 bin 347 öğrencinin katıldığı sınavda; İngilizce’de 4,57 ortalama ile Türkiye 5.’si, Türkçe’de 11,1 ortalama ile Türkiye 6.’sı, Matematikte 3,63 ortalama ile Türkiye 7.si oldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:43
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