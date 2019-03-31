Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Özkan Alp kazandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Özkan Alp kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Alp 2 bin 551, CHP adayı Tolga Savaş bin 404, BBP adayı Ali Fuat Doğru 11 oy aldı. -Alp'in öz geçmişi 1970'de Beylikova ilçesinde doğan Alp, 2009 yılından bu yana Beylikova İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Alp, evli ve iki çocuk babasıdır.

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