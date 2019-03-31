0553 313 94 23

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Özkan Alp kazandı

31 Mart 2019 Pazar 21:29
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Özkan Alp kazandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Özkan Alp kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Alp 2 bin 551, CHP adayı Tolga Savaş bin 404, BBP adayı Ali Fuat Doğru 11 oy aldı.

-Alp'in öz geçmişi

1970'de Beylikova ilçesinde doğan Alp, 2009 yılından bu yana Beylikova İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Alp, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:29
  1. seçim 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.
    1. Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin..
    2. Trabzon'un Düzköy ilçesinde belediye..
    3. Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye..
    4. Karabük Belediye Başkanlığını kesin..
    5. Miami Açık'ta şampiyon Federer
    6. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını..
    7. Başakşehir'de AK Parti adayı Yasin..
    8. 2019 yerel seçim sonuçları
    9. "Neticeler çıksın yarın bir..
    10. AK Parti Bursa İl Başkanı Salman:..
    11. Mahmud Abbas’tan Arap liderlerine
    12. Bağcılar, Lokman Çağırıcı ile yola..
    13. Tunceli’de komünist başkan kazandı
    14. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde..
    15. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde..
    16. Burdur'un Bucak ilçesinde belediye..
    17. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde belediye..
    18. Bingöl'de vatandaşlar 'AK Parti' dedi
    19. Edirne'nin İpsala ilçesinde belediye..
    20. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde..
    21. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde..
    22. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde..
    23. Ordu'nun Fatsa ilçesinde son durum!
    24. Malatya kararını verdi! İşte kazanan
    25. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde..
    26. Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye..
    27. Mersin'in Bozyazı ilçesinde belediye..
    28. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde..
    29. İzmir'in Beydağ ilçesinde belediye..
    30. İzmir'in Balçova ilçesinde belediye..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
    HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi