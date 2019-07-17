Eskişehir’i başarı ile temsil ettiler

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İzmir’in Narlıdere ilçesinde düzenlenen Cihabir Çulhaoğlu Bireysel Yüzme Şampiyonası’ndan dereceler ile döndü.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları farklı branşlarda mücadele veren sporcuları ile Eskişehir ve Tepebaşı’nı başarı ile temsil etmeye devam ediyor. 12-14 Temmuz tarihlerinde İzmir’in Narlıdere ilçesinde düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13 -14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’na katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri elde ettikleri dereceler ile Eskişehir’i gururlandırmayı başardı. Yusuf Konak 50m sırtüstünde Türkiye 8.’si, Emre Kahraman 200m ferdi karışıkta Türkiye 7.’si, 200m kurbağalamada Türkiye 2.’si, 50m kurbağalama ve 100m kurbağalama da ise Türkiye 1.’si olmayı başardı.

Şampiyonadan dereceler ile dönen sporcular, yüzme sporunu yapmaktan ve Eskişehir’i temsil etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.