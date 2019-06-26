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Eskişehir’i 2019 yeni saç modelleri şov ekipleri ile temsil ettiler

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, katıldıkları İstanbul Expo Center da 15.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:39
Eskişehir’i 2019 yeni saç modelleri şov ekipleri ile temsil ettiler

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, katıldıkları İstanbul Expo Center da 15. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı’nda kenti 2019 yeni saç modelleriyle, bay ve bayan şov ekipleri ile temsil ettiler.


Fuarda bayan şov ekibi fantezi ve salon topuz saç modelleriyle, erkek şov ekibi de modern saç kesim ve şekillendirme işlemleriyle fuara damgalarını vurdular. Bayan şov grubu, Gürkan Bayraktar’ın takım kaptanlığında Kazım Özcan, Burcu Tutgun, Kıymet Mermer, Nihan Keskin, Gonca Özkan, Sevdenur Abbasoğlu ve manken arkadaşlarıyla şovlarını gerçekleştirdiler.


Erkek şov grubu ise, Tuncay Gitgör’ün takım kaptanlığında Aykut Kızılçay, Metin Şendikçi, Ömer Burak Kurt, Serdar Eski, Selamettin Demir, Yener Sağ, Engin Şenel, Suat Uçar ve manken arkadaşlarıyla şovlarını gerçekleştirdiler.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oda Başkan Fethi Özkara “Emeklerinden ve başarılarından dolayı hem takım kaptanlarına hem de şov ekibimize teşekkür ederim. 2019 yılında şov ekibimize ilk defa katılıp da böylesine muhteşem bir performans sergiledikleri için kardeşlerimi kutluyorum. Ekip kaptanlarına, yardımcılarına ve yönetim kurulumuza bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:39
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