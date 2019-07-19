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Eskişehir’e Güney Kore’den turist çekme çalışmaları

Eskeşihir Valiliğinin, Güney Koreli turistlerin kente getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:30
Eskişehir’e Güney Kore’den turist çekme çalışmaları

Eskeşihir Valiliğinin, Güney Koreli turistlerin kente getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından, turizminin canlandırılması ve Eskişehir’e yurtdışından daha fazla turistin gelmesinin sağlanması amaçları doğrultusunda 17-20 Haziran 2019 tarihlerinde Güney Kore Cumhuriyeti’nin Başkenti Seul’e çalışma ziyareti gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de ülkenin önde gelen turizm operatör ve acentelerine ilimizin kültür ve turizm değerleri tanıtılmış ve Koreli turistlerin ilimize getirilmesi için görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda Vali Yardımcımız Akın Ağca, Güney Kore ağırlıklı çalışmalar yürüten ve her yıl Güney Kore’den ülkemize birçok turistin gelmesini sağlayan İstanbul’daki tur sahibi Seong Hoon Kim ve Genel Müdürü Alaettin Beyazkılınç ile görüşmüştür. Bu görüşmede Koreli turistlerin ülkemizdeki klasik rotaları ve destinasyonları dışında ilimizin de içinde yer alacağı yeni rota ve destinasyonlar üzerinde durulmuş olup ilimizin sahip olduğu kültür ve turizm değerleri ile ilgili detaylı bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca firma yetkililerine Seyitgazi ve Han ilçelerindeki tarihi ve kültürel varlıklar gezdirilmiş olup Frig Vadisi’nin tanıtımı yapılmıştır.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:30
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