Eskişehir’den Van’a gönül köprüsü kurdular Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyilik dolu bir projeyi daha tamamlanarak Eskişehir’den Van’a gönül köprüsü kurdu.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyilik dolu bir projeyi daha tamamlanarak Eskişehir’den Van’a gönül köprüsü kurdu.

Okulun, “Haydi Sen de Oyna” projesi kapsamında toplanan oyuncaklar, Van’ın Çaldıran ilçesindeki Hafsa Hatun İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. ’Bir çocuk gülerse dünya güler! sloganıyla başlayan kampanya için Okul Müdürü Hasan Kaymakcı, projeyi okulda yürüten İngilizce öğretmeni Tijen Aslanboğa ve katkılarından dolayı tüm öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

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