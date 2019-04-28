Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA (AA) - Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Halil Budak, memleketi Kütahya'da son yolculuğa uğurlandı. Şehit polis memuru Halil Budak'ın naaşı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ağaçköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada "helallik" alınmasının ardından şehit polis memurunun cenazesi, törenin yapılacağı mahalledeki meydana getirildi. Törene şehidin eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif ile ağabeyi Muharrem Budak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, protokol üyeleri ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, polisler tarafından omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi. Dolu yağışının etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda 14 Nisan'da ekip otosu ve gelin arabasının da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Budak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.