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Eskişehir'deki "yargıyı yanıltma mektubu" davası

FETÖ üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracılığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi- Duruşmada mütalaasını veren savcı, iş adamı ile kızının "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu

05 Mart 2019 Salı 16:48
Eskişehir'deki "yargıyı yanıltma mektubu" davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, cezaevinde bulunan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan ve tutuksuz yargılanan kızı Büşra Nur Ç. ile avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, Yalçın Ercan ve Büşra Nur Ç'nin "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

FETÖ üyesi olduğu suçlamalarını reddeden ve beraatini talep eden Büşra Nur Ç. ise mütalaaya karşı ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Büşra Nur Ç'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı, FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu mektuba atıfta bulunuldu.

İddianamede, tutuklu sanık Semih A'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A'ya yazdığı mektupta, "Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış. Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Mektubun, yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığının anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:48
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  2. Eskişehir
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