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Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 3 sanıktan biri beraat ederken, bir sanık 1 yıl 8 ay, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

15 Ocak 2019 Salı 16:42
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanıktan biri beraat ederken, diğer ikisine 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Deniz Beyazkoç ile avukatı hazır bulundu. Diğer 2 sanık duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Deniz Beyazkoç, tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan T.B'nin beraatına hükmederken, sanık Engin Beyazkoç'u "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sanıklardan Deniz Beyazkoç'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:42
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  2. Eskişehir
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  4. uyuşturucu

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