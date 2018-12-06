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Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:19
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanıktan birine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Afganistan uyruklu tutuklu sanık Aslan Muhammedi (31), tutuksuz sanıklar Halmümin Aslan (46), Abdulbagi Uzbek (44) ve Abdulahat Rahmani (48) ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aslan Muhammedi'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Öte yandan heyet, diğer sanıklara uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mart ayında emniyet güçlerince takibe alınan ve ikametlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:19
  1. dava
  2. Eskişehir
  3. uyuşturucu

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