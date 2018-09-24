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Eskişehir’deki küstah kafeden büyük alçaklık!

Eskişehir'deki "no 46" isimli kafede "kokteyler" menüsünde "İmam Hatipler kapatılsın" yazısını görenler gördüklerine inanamadı. Küstah kafenin bu utanmazlığı büyük tepki çekti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
Eskişehir’deki küstah kafeden büyük alçaklık!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

CHP’li belediyenin yönettiği Eskişehir’de faaliyet gösteren "no 46" isimli bir kafede büyük bir küstahlık örneği sergilendi. Halka açık alenen faaliyet gösteren kafede "kokteyler" menüsü altında "İmam Hatipler kapatılsın" başlığı yazıldı. Yazının yanında da photoshopla başına 'boynuz' eklenmiş başörtülü bir kadın figürü kullanılarak 'şeytan' imasında bulunuldu. 

TOPLUMU KİN VE NEFRETE TEŞVİK!

Menüdeki küstah yazıyı ve figürü görenler büyük bir şaşkınlık yaşarken kafenin bu pişkinliği "bu kadarına da pes" dedirtti. Resmi devlet okulları olan "İmam Hatiplere" ve "başörtülü vatandaşlara" yönelik toplumu kin ve nefrete teşvik eden bu küstah girişimle ilgili yetkili mercilerin henüz bir işlemde bulunmaması ise kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

CHP’Lİ BELEDİYE DENETLEMİYOR MU?

Toplumun büyük bir çoğunluğunun yoğun ilgi gösterdiği İmam Hatip okullarına karşı nefret içeren bu ibarenin halka açık ve alenen bir şekilde sergilenmesi toplumda denetim yetersizliği konusunda tepkileri de beraberinde getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını ise CHP'li Yılmaz Büyükerşen yürütüyor.

CHP’li belediyenin böyle bir rezalete nasıl izin verdiği merak konusu. Kamuoyu şimdi bu küstah kafeye ceza kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
  1. Eskişehir
  2. CHP
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