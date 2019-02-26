Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Örgüte üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 4 eski emniyet personeli, 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı26 Şubat 2019 Salı 18:21
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 eski emniyet personelinin yargılandığı davada karar açıklandı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Ulutaş, Selçuk Karabacak, Baki Kaya ile tutuksuz sanık Gökhan Doğru ve avukatları katıldı.
Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Baki Kaya'ya 6 yıl 10 ay 15 gün, Hakan Ulutaş ve Selçuk Karabacak'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Heyet, tutuksuz sanık Gökhan Doğru'nun ise 2 yıl 1 ay hapsine hükmetti.
YORUM YAZ