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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

Örgüt üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:12
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ceylan A. (23) ile avukatı hazır bulundu.

İlk duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek telefonuna "ByLock" yükleyenin arkadaşı olduğunu itiraf eden Ceylan A, son savunmasında pişmanlığını dile getirdi, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırdığı sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Ceylan A, ilk duruşmadaki savunmasında örgütün yurdunda kaldığını söylemiş, "Pansiyon içinde sohbetler oluyordu. Fakat ben Fetullah Gülen'i o güne kadar hiç tanımıyordum. 'Hoca efendi' diyorlardı. Fetullah Gülen olduğunu sonradan öğrendim. Telefondan konuşmamamız için 'ByLock' programını indirmemiz istendi. Programın ne olduğunu bilmiyordum. Çoğunlukla arkadaşım kullandı." demişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:12
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