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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 3 sanık, hapis cezalarına mahkum edildi.

19 Mart 2019 Salı 13:39
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 3 sanığa hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün emniyet yapılanması kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Aybüke Bağışlar ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, mahkeme başkanının, "Eşin ByLock kullanıyor muydu?" sorusuna "Evet. Kendisi ByLock iddiasıyla yargılandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat bu beni ilgilendirmez." yanıtını vererek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aybüke Bağışlar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada tutuksuz sanık Şerafettin Çifci'nin 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı mahkemedeki başka bir dosyada ise tutuksuz sanık Lütfullah Furkan Turhal'ın 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:39
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  2. Eskişehir
  3. FETÖ
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