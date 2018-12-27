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Eskişehir'deki dolandırıcılık davası

Müşterisini 20 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka görevlisinin yargılanmasına devam edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 13:12
Eskişehir'deki dolandırıcılık davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de müşterisini 20 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, şikayetçi Hulusi Şubatlı'nın avukatı İnan Ersoy hazır bulundu. Tutuksuz sanık Levent Ö. (48) ise duruşmaya katılmadı.

Müvekkilinin mağduriyetini dile getiren avukat Ersoy, "Davanın sonuçlanması çok uzamıştır. Bir an evvel karara bağlanmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Daha önceki celselerde suçlamaları kabul etmeyen sanık ile ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ise şu ifadelere yer verildi:

"21 Aralık 2005 tarihinde şikayetçi Hulusi Şubatlı hayvan kredisi borcunu ödemek için bankaya gitmiş, 80 bin lira olan kredi borcunun geriye kalan 20 bin lirasını ödemek için gittiği bankada gişe memurunun 'sistem arızalı' diyerek makbuz veya dekont veremeyeceğini söylemiş, paranın kendisinde kalması durumunda sistemin gelmesiyle krediyi ödeyeceği taahhüdünde bulunmuş, makbuzu ise daha sonra kendisine vereceğini söylemiş, bir süre sonra şikayetçi Hulusi Şubatlı kredisinin ödenmediğini anlamış, şikayetçi olmuştur."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan sanık hakkında onlarca kişinin hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla birçok kamu davası açıldığı öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:12
  1. 20 Bin Lİra
  2. Banka görevlisi
  3. dava
  4. dolandırıcılık
  5. Eskişehir

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