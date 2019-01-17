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Eskişehir'deki cinayet davası

Yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada arkadaşlarını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık Emre Karakuş: - "Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum"

17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni alınan SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın tahliye ve beraat talepleri reddedildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Emre Karakuş (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan Alkan (18) ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada cinayetle hiçbir alakasının olmadığını öne sürerek tahliyesini talep eden tutuklu sanık Emre Karakuş, olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ejder beni zaten evde bıçakladı. Daha öncesinde de tokatlamıştı. Üzerime saldırdı. Bıçaklandıktan sonrasını hatırlamıyorum."

- "SIM kartı teknik takibe takılmamak için istemiş"

Sanık Karakuş, olay günü maktul ile aynı evde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben hastanede olayın şokundaydım. Sıcağı sıcağına savcılığa çıktım. Bedirhan'ın beni bıçakladığını söyledim. Fakat böyle bir şey olmadı. O gün Ejder bana 'hat almam gerekiyor, üzerine alabilir miyiz?' demişti. Borçları varmış. Benim de nüfus cüzdanım eskiydi. Bu yüzden hat alamadım. Faturasız hat istediğini öğrenince bir telefon bayisinden işlem yaptık ama bu işlem yarım kaldı. Çünkü nüfus cüzdanımdaki seri numaralar gözükmediği için hattı açmayacaklarını biliyordum. Ejder SIM kartı teknik takibe takılmamak için istemiş. Bunu daha sonra cezaevindeyken Ejder'in arkadaşlarından duydum. Uyuşturucudan hapse giren arkadaşları vardı. Ejder'in de adı dosyadaymış ama öldüğü için beyanı alınamamış. Olay günü de evde kavga ettik. Bana saldırdı ve bıçakladı. Bedirhan benim bıçaklandığımı gördü."

Sanıklardan Bedirhan Alkan ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederken, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı erteledi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde, geçen yıl haziran ayında çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Bedirhan Alkan ve Emre Karakuş tutuklanmıştı. İlk duruşmada Bedirhan Alkan tahliye edilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
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  5. SIM kart

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