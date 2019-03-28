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Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu iki sanıktan biri 15 yıl, diğeri ise 10 yıl hapisle cezalandırıldı

28 Mart 2019 Perşembe 12:47
Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga sırasında bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu iki sanıktan biri 15, diğeri ise 10 yıl hapse mahkum edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yaşar Tutar ve Ozan Alır ile maktul Murat Alaağaç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan Tutar, pişman olduğunu belirterek, "Maktul, kız arkadaşlarımızı taciz etti. Bu yüzden olay yaşandı. Benim amacım öldürmek değil, yaralamaktı. Zaten bıçağı koluna ve omzuna vurdum. Böyle olsun istemezdim." ifadelerini kullandı.

Alır ise maktulün ailesine başsağlığı dileyerek, "Adalete sığınıyorum. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, Yaşar Tutar'ı "kasten adam öldürmek" suçundan 15 yıl, Ozan Alır'ı ise 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de geçen yıl ekim ayında Porsuk Çayı kenarında alkol alan 37 yaşındaki Murat Alaağaç ve arkadaşları arasında kavga çıkmıştı. Alaağaç'ı vücudunun 11 yerinden bıçaklayan Ozan Alır ve Yaşar Tutar, tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:47
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