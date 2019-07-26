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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

26 Temmuz 2019 Cuma 07:37
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:37
  1. Eskişehir
  2. kaza
  3. yolcu otobüsü

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