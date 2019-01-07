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Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
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