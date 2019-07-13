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Eskişehir’de yaşayan Çeltikliler’in‘1. Geleneksel Yaz Şenliği’ konseri coşkulu geçti

Eskişehir’de yaşayan Çeltikliler’in ‘1.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
Eskişehir’de yaşayan Çeltikliler’in‘1. Geleneksel Yaz Şenliği’ konseri coşkulu geçti

Eskişehir’de yaşayan Çeltikliler’in ‘1. Geleneksel Yaz Şenliği’ konseri, yoğun katılımla coşkulu ve heyecanlı geçti.


Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı-Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen konsere; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir’de yaşayan Çeltikliler, yoğun katılımla konsere katıldılar, konseri izlediler, alkışladılar ve gönüllerince eğlendiler.


Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ‘1. Geleneksel Yaz Şenliği’ konseri’nde sanatçılardan Tekin Keçe, Hasan Yılmaz Eskişehir yöresine ait coşkulu türküler söylediler ve izleyenleri coşturdular. Türküler söylenirken; Çeltikliler sahnenin önüne çıkarak gönüllerince oynadılar ve halay çektiler. ‘Anadolu Bacıları Halk Oyunları’ yönetmeni Hafize Erdoğan eşliğinde; ‘Anadolu Bacıları Halk Oyunları’ ekibi, sahne aldı ve sahnenin önünde halk oyunları gösterisini sundular. Konsere katılan katılımcılar, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar konseri izlediler, gönüllerince coşkulu bir şekilde eğlendiler.


Dernek Başkanı Mehmet Taş konserin sonunda yaptığı konuşmasında, ‘’Amacımız; Eskişehir’de yaşaya Çeltiklileri birleştirmek, kaynaştırmak için bu konseri düzenledik. Konserimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim’’ dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
  1. konser
  2. odunpazarı
  3. doğa

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