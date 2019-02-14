0553 313 94 23

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Eskişehir 15 Şubat Perşembe kar tatili

Eskişehir Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Eskişehir de var. Eskişehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Eskişehir’de okullar yarın da tatil mi? Eskişehir'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Eskişehir 15 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

14 Şubat 2019 Perşembe 18:35
Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Eskişehir 15 Şubat Perşembe kar tatili

Eskişehir Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Eskişehir de var. Eskişehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Eskişehir’de okullar yarın da tatil mi? Eskişehir'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Eskişehir 15 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

Bölge genelinin çok bulutlu, Eskişehir, Biecik, Kütahya illeri ile Bursa ili güney ve doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı, diğer yerlerin hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Gece ve sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Eskişehir'de hava sıcaklığı konusunda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetlice; Bursa ili kıyı kesimlerinde yer yer kuzey ve doğu yönlerden fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji'den uyarı

Rüzgarın Bursa ili kıyı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerinden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması,Ağaç ve direk devrilmesi,ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Eskişehir'de okullar tatil mi?

Eskişehir'de kar tatili haberleri internette aranmaya başlandı. Eskişehir Valiliği 15 Şubat 2019 perşembe kar tatili açıklaması henüz yapmadı. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Eskişehir'de Valilik tarafından yapılacak açıklamaları haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:35
  1. Kütahya
  2. Bursa
  3. Eskişehir'de okullar tatil mi?
  4. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?
  5. Son dakika Eskişehir 15 Şubat Perşembe kar tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de denizde ceset bulundu
    1. İzmir'de denizde ceset bulundu
    2. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    3. Manisa'da otomobil ile kamyonet..
    4. Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti..
    5. Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler..
    6. Akıma kapılarak yaralanan Alim, 14..
    7. Kütahya'da kar yağışı
    8. Maduro ve Guaido destekçileri yeniden..
    9. Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne..
    10. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?..
    11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de..
    12. Antalya'daki kuyumcu cinayeti..
    13. "Olabildiğince tarımsal üretim..
    14. İş merkezinden atlayan şahıs hayatını..
    15. Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev..
    16. 1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl..
    17. Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani:..
    19. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    20. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    21. Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren..
    22. Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
    23. Kilis'te ev yangını
    24. Türkiye-Rusya-İran ortak bildirisi:..
    25. GÜNCELLEME 5 - Kartal'daki çöken..
    26. Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere sert..
    27. "Kültür Politikalarımız Üzerine..
    28. Çankırı’da kanyonda kalan köpek..
    29. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
    30. Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı