Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Eskişehir 15 Şubat Perşembe kar tatili

Eskişehir Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Eskişehir de var. Eskişehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Eskişehir’de okullar yarın da tatil mi? Eskişehir'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Eskişehir 15 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

Bölge genelinin çok bulutlu, Eskişehir, Biecik, Kütahya illeri ile Bursa ili güney ve doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı, diğer yerlerin hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Gece ve sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Eskişehir'de hava sıcaklığı konusunda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetlice; Bursa ili kıyı kesimlerinde yer yer kuzey ve doğu yönlerden fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji'den uyarı

Rüzgarın Bursa ili kıyı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerinden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması,Ağaç ve direk devrilmesi,ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Eskişehir'de okullar tatil mi?

Eskişehir'de kar tatili haberleri internette aranmaya başlandı. Eskişehir Valiliği 15 Şubat 2019 perşembe kar tatili açıklaması henüz yapmadı. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Eskişehir'de Valilik tarafından yapılacak açıklamaları haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.