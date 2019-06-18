Eskişehir’de yağışlar dinmiyor Eskişehir’de hafta boyunca etkili olan sağanak yağış, bugün de devam etti.

Eskişehir’de hafta boyunca etkili olan sağanak yağış, bugün de devam etti.

Eskişehir’de ansızın bastıran kısa süreli sağanak yağmur günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın aniden bastırmasıyla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar mağazalara girerek ıslanmaktan kurtuldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden yağmur bina oluklarını suyla doldururken caddelerde ve alt geçitlerde oluşan birikintiler vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamasına neden oldu.

Eskişehir Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre uzun süredir devam eden sağanak yağışların hafta boyunca yer yer etkili olacağı öğrenildi.

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