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Eskişehir'de uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis

17 Ocak 2019 Perşembe 13:06
Eskişehir'de uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanık Cüneyt Önce (41) ile avukatı hazır bulundu.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen sanık, "Ben kimseyi zehirlemedim. Uyuşturucu kullandım ama satmadım. Bu nedenle de borçlandım. Ailemi de mağdur ettim. Kaderime razıyım. 2 çocuğum var. Onlara yardım talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 15 yıl hapse mahkum etti.

Geçen yılın ocak ayında emniyet güçlerince takibe alınan şüpheli, satılacak miktarda esrar ve uyuşturucu hapla yakalanmış, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  1. dava
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