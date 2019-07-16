Eskişehir’de uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6’sı tutuklu 10 sanık, 13 yıl 12 ay 22 gün ila 27 yıl 13 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Emsal Berdibek, Fırat Köklü, Hülya Akbaş, Serkan Pire, Süleyman Karaarslan ve Yasemin Özmut ve başka suçtan tutuklu Barış Demirtaş, İlhan Erbek ile avukatları katıldı. 2 sanık ise ise duruşmaya katılmadı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıklardan Barış Demirtaş, İlhan Erbek, Filiz Yiğit, Hülya Akbaş, Serkan Pire ve Süleyman Karaarslan’a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 27 yıl 13 ay 15’er gün hapis cezası verdi. Sanıklardan Emsal Berdibek, Fırat Köklü ve Yasemin Özmut’u 13 yıl 12 ay 22’şer gün hapse mahkum eden heyet, sanıklardan İnanç Uyar’a ise 13 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Olay

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 6’sı tutuklanmış, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.