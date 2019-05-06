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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleşen çalışmalarda 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; satışa hazır 174 çıkı halinde 43,45 gram sentetik bonzai maddesi, 27 adet extacy hap, 16 adet lyrica hap, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
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