Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı31 Aralık 2018 Pazartesi 12:33
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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