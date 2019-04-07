Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Kentte 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı- Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 15 şüpheli emniyete götürüldü. "Uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ile bir tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.