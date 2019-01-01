Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucuları satmak istedikleri iddia edilen 3 şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada, 70.3 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

