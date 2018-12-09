Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat ve 160 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 28 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında, bir miktar uyuşturucu madde, hap, 2 tabanca ve bir kılıç ele geçirildi.