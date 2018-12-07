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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla biri İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 12:08
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla biri İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar toz esrar, genetiği değiştirilmiş esrar ile sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:08
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu

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