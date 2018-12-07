Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla biri İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar toz esrar, genetiği değiştirilmiş esrar ile sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.