Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 30,37 gram skunk maddesi, 0,06 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kıyma aparatı ele geçirildi. Şahıslardan 3’üne ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, 1’ine ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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