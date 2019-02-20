Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 10 gözaltı Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve araçlarında aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda 9 kilogram 660 gram esrar maddesi, 3,05 gram bonzai maddesi, 28,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet silah ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 2’si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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