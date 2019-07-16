Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalmar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve ikametlerindeyapılan aramada toplam daralı ağırlığı 68,58 gram gelen skunk, 1 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak, 1 şüpheli şahısa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 1 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.