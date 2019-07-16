0553 313 94 23

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalmar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:36
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalmar sonucu 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve ikametlerindeyapılan aramada toplam daralı ağırlığı 68,58 gram gelen skunk, 1 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak, 1 şüpheli şahısa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 1 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet Süha Yiğit’i profesyonel yaptı
    1. Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet..
    2. Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli..
    3. TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet Sistemi..
    4. Maraton heyecanı zirve yapıyor
    5. Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle..
    6. Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e..
    7. 15 Temmuz’u unutturmayacağız
    8. Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği
    9. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    10. Dev Türk şirketinden yerli otomobil..
    11. Başkan Ataç, Kara çiftini hacca..
    12. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    13. Dolmuştan düşen kişi öldü
    14. Millet direndi ümmet kazandı
    15. Çelikhan’da 15 Temmuz etkinliği
    16. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    17. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    18. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    19. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    20. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    21. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    22. Nakliyeye belediye eli değdi
    23. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    24. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    25. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    26. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    27. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    28. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    29. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    30. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler