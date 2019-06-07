Eskişehir’de turizmin merkezi yine Odunpazarı olacak

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de adından büyük bir övgü ile söz edilen Odunpazarı, Seyahatnamede adı geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile korumaya devam ediyor.

İhtişamı ile görenleri kendine hayran bırakan Odunpazarı ve onun eşsiz evleri, vatandaşları görsel ve kültürel bir şölene davet ediyor. Dar sokakların iki yanına sıralanan tarihi evleri ve kültürel dokusu ile Odunpazarı, görenleri kendisine tekrar hayran bırakıyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri, Şelale Park, Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Lületaşı Galerisi, Tarihi Kurşunlu Külliyesi’nde yer alan Ahşap Eserler Galerisi ve Porsuk Çayı Eskişehir’i rotasına ekleyenlerin görmeleri gereken yerlerin başında sıralanıyor.

Ayırca son yıllarda hızla gelişen şehirde, vatandaşların gezip görebileceği birçok yer de bulunmakta. Özellikle Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan müzeler, galeriler, parklar ve tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Başta tarihi Odunpazarı Evleri olmak üzere bölgede bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Tarihi Kurşunlu Külliyesi; Külliye içinde yer alan Lületaşı Galerisi, Cam Sanatları Galerisi ve Sıcak Cam Atölyesi gezginlerin büyük beğenisini topluyor.