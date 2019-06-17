0553 313 94 23

Eskişehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Eskişehir’de iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
Eskişehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Eskişehir’de iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir Kütahya yolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir’den Kütahya istikametine doğru sol şerit üzerinde hareket eden S.D. idaresindeki 26 AAB 286 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 26 DJ 076 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 DJ 076 plakalı otomobil, yolun kenarında bulunan su kenarına yuvarlanarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan S.D., Y.B. (4), F.B., Z.D. ve S.Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri kazazedelere anında müdahale ederken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    1. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    2. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    3. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    4. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    5. Yayalar için artık tehlike..
    6. Ahlat’ta bahar şenliği
    7. CHP’den imamlara mektup
    8. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    9. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    10. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    11. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    12. Freni boşalan kamyon yan yattı
    13. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    14. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    15. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    16. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    17. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    18. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    19. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    20. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    21. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    22. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    23. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    24. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    25. Dana Ferdinand, baba oldu
    26. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    27. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    28. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    29. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    30. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!