Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti. Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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