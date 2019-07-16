0553 313 94 23

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

16 Temmuz 2019 Salı 10:02
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti.

Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:02
  1. 3 ölü
  2. 6 yaralı
  3. Çifteler
  4. Eskişehir
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli oyun geliştirme şirketinden global başarı
    1. Yerli oyun geliştirme şirketinden..
    2. Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp..
    3. Nuri Bilge Ceylan Sinemasına dair..
    4. Varto’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    5. Narman’da 251 şehit anısına 251 çam..
    6. Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
    7. Şehit annesi 15 Temmuz’da hıçkıra..
    8. Piyasa güne artı rezervle başladı
    9. Vali Bilgin: "İçki masalarında..
    10. Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve..
    11. Altınköy ilaçlandı
    12. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu personeli..
    13. Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6..
    14. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    15. ABD medyası dikkat çekti: İşte..
    16. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    17. Başkan Yılmaz, yaz eğitim kampına..
    18. (Özel) Tarihi eser için değil, taze..
    19. Hamileler uzun yolculuklara çıkabilir..
    20. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre..
    21. Rus savaş gemileri Boğaz'dan böyle geçti
    22. (Özel) ’İndirimdeki ürünü kaçırdım’..
    23. Borsa güne yükselişle başladı
    24. Ukrayna, Rusya’ya ekonomik kısıtlamayı..
    25. (Özel) Damat dehşet saçtı:..
    26. 'Bana benim ülkemden, Filistin'den..
    27. Kapalı alanlarda halı kullanmak..
    28. Ahlak bozan TV dizileri boşanmaları..
    29. Sancaktepe’de freni patlayan İETT..
    30. Everton, Fabian Delph'i transfer etti
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler