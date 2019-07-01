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Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:59
Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Kaymaz-Yaverören istikametine seyir halinde bulunan C.E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı tır (06 EZ 5557 dorse plakalı) ile karşı istikametten gelen A.B. yönetimindeki 34 EAZ 82 plakalı otomobil burada karşı karşıya geldi. Yolun kısmen dar olması, tırın ise geniş olmasına bağlı şerit dışına taşarak ilerlemesi sonucu, otomobil sürücüsü ani fren yaptı. Sürücüsü A.B. direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tıra doğru sürüklenip ön kısmına çarptı daha sonra araç yol kenarındaki tarlaya düştü.


Kazada araç sürücüsü A.B. (24), araç içerisinde yolcu olarak bulunan K.Ç. (19) ile 7 aylık bebek E.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.B. ve K.Ç.’yi ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülürken, K.Ç.nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazada yaralanan 7 aylık bebek E.B. ise kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Tır şoförü C.E. ise, kazadan yara almadan kurtulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.


Öte yandan olayla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:59
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