Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Osman Korkar (24) idaresindeki 06 ZA 992 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 13. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada, tır sürücüsü Osman Korkar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Muhammed El Rece (24) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı El Rece'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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