Eskişehir’de ’Terör’ propagandası yapan şahıslara gözaltı

Eskişehir’de, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi olduğu öne sürülen 3 şahıs, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; olay Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde yaşandı. Öğle saatlerinde TAYAD üyeleri olduğu iddia edilen 3 şahıs, Adalar sahil boyunda pankart açarak, terör örgütü propagandası gerçekleştirdi. Bu esnada bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yıldız T. Deniz A. ve Taylan S.’yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin gözaltı uygulaması sırasında da çeşitli sloganlar atan grup, polis otobüsüne bindirildi. Daha sonra şahısların sağlık kontrolü yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Hastaneye giriş esnasında da şüpheliler, yine slogan atmaya devam etti.

Öte yandan 2’si kadın toplam 3 şüpheli yapılan sağlık kontrollerinin akabinde emniyete götürüldü.