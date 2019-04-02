Eskişehir'de terör operasyonu Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan zanlı, Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan Metin G'nin kent merkezinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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