Eskişehir'de terör operasyonu
Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan zanlı, Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalandı02 Nisan 2019 Salı 16:09
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan Metin G'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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